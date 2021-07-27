'Большая стройка' Зеленского открыла новую амбулаторию в Фастовской общине на Киевщине

На Киевщине в селе Мотовиловка Фастовской общины завершили строительство современной амбулатории. Учреждение сможет обслуживать до 90 человек в день.

Работы провели в соответствии с европейскими стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Киевская ОГА.

Заведение обеспечили всем необходимым медицинским оборудованием, мебелью, а также служебным автомобилем для врачей.

По словам главы ОГА Василия Володина, центральная и местная власти продолжают работать над тем, чтобы сделать медицину доступной для жителей сел Киевской области.

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"Здание рассчитано на работу параллельно четырех врачей. За консультациями к ним смогут обращаться жители сел Мотовиловка, Оленевка, Большая Мотовиловка, Мотовиловская Слободка, Вишняки, а также хутора Тарасенки", – уточнил Василий Володин.

Общая стоимость строительства и оснащения амбулатории превысила 9 млн грн.

Всего в рамках президентской программы "Большая стройка" планируют построить 35 сельских амбулаторий. Общая стоимость объектов составляет почти 297,5 млн грн. На сегодня уже завершили 28 объектов.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.