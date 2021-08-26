'Большая стройка': ремонт на трассе Киев – Борисполь завершился

Ремонт 17-километрового участка трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский между Киевом и аэропортом "Борисполь", который проводился в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", завершен в рекордные сроки.

27 августа состоится официальное открытие движения на всей протяженности маршрута, сообщает Укравтодор на своей официальной странице в Facebook.

8 полос движения от столицы до международного аэропорта "Борисполь" были восстановлены менее чем за 2 месяца. За это время здесь было полностью заменено дорожное покрытие, установлено современное освещение и нанесена дорожная разметка.

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В ходе ремонта дорога получила также интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением. Информация о дорожных условиях, разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия будет отображаться на информационных табло, которые уже работают в тестовом режиме.

Укравтодор приглашает представителей СМИ 27 августа в 11:00 подробнее узнать обо всем, что было сделано на трассе в ходе ремонта.

Место проведения мероприятия: https://bit.ly/3gBuHtr. Аккредитация по телефону: 097102 86 80.

Напомним, ремонт трассы Киев-Борисполь в рамках президентской программы "Большая стройка" стартовал в конце июня. На объекте круглосуточно было задействовано 250 человек и 170 единиц техники.