Бойцы 5-й ОШБр получили от Киева еще 550 дронов, – Кличко

Киев передал бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады еще 550 дронов. В частности, на передовую на Донбасс отправятся 150 дронов Mavic 3T и 400 Mavic 3 PRO.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня от общины столицы передали бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады еще 550 дронов. В частности, на Донбасс отправятся 150 дронов Mavic 3T и 400 Mavic 3 PRO, которые помогут нашим защитникам в выполнении боевых задач", – отметил Кличко.

К концу лета военным этой бригады Киев передал 600 БпЛА. Из них 300 – это 10-дюймовые FPV дроны, оборудованные тепловизионными камерами и еще 300 дронов MAVIC.

"В целом с начала этого года 5-й штурмовой на оснащение Киев выделил из бюджета города 650 млн грн", – отметил глава Киева.

Он подчеркнул, что столица и дальше продолжит помогать защитникам, постоянно ища для этого любые возможности. В 2024 году столица уже выделила военным 8,6 млрд грн.