Беспилотники, тепловизоры и обломки ракет: в Киеве открылась выставка трофейного вооружения. Фото

В одном из военных учебных заведений в Киеве была организована выставка трофейного вооружения и техники, захваченных во время боев с российскими оккупантами. Она поможет будущим военным понять принципы действий противника и уровень его вооружений, а затем побеждать врага на поле боя.

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На выставке курсанты смогли увидеть образцы оружия и техники противника, собранные украинскими военнослужащими на местах ведения боевых действий после освобождения временно оккупированных российским агрессором территорий, а также в мирных городах Украины, страдающих российскими атаками. Подробности рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Выставка трофейного вооружения и захваченной во время боевых действий российской техники состоялась в одном из военных учебных заведений Киева. Открывая выставку, руководитель Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Сергей Бачурин отметил, что понимание принципов действия противника и уровня его вооружения повышает эффективность наших действий по отражению российской агрессии против Украины и позволяет побеждать врага в сверхсложных условиях текущей войны", – отметили в Генштабе.

Открывая выставку, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль подчеркнул, что подобные мероприятия помогут обществу понять природу текущей войны. Интересны они и для военных экспертов из разных стран, которые смогут сформировать представление о реальных технических возможностях российской армии. В то же время, западные партнеры Украины увидят, какие детали западного производства для российского оружия до сих пор поступают на территорию РФ, несмотря на санкции.

"Мы не просто сражаемся, мы все время анализируем события, сравниваем, что есть у них и что имеем мы. От уже привычной демонстрации обломков ракет и снарядов и фрагментов вооружения в разного рода музейных экспозициях, мы переходим ко второму этапу: формированию детального понимания обществом особенностей текущих боевых действий. Эта выставка имеет два аспекта: показать технические возможности вооружения агрессора, чьи похвальбы не соответствуют действительности, а также обратить внимание заинтересованных лиц на технические решения российского оборонпрома и использованные им детали, которые входят в пакет санкционных ограничений и не могут быть применены в российских образцах", – отметил Коваль.

Как рассказали в Генштабе, на выставке представлены образцы техники и вооружения армии РФ, захваченные как трофеи в боях с врагом или найденные на деоккупированных территориях Украины после их освобождения. Есть на выставке и экспонаты из мест падения российских снарядов, ракет и дронов, примененных агрессором для атак на мирные украинские города.

"Выставка наглядно доказывает зависимость армии РФ от ведущих мировых производителей высокотехнологичных комплектующих, демонстрирует низкий технологический уровень вооружения РФ и способствует обретению посетителями уверенности в способности ВСУ достойно противостоять агрессии со стороны России", – подчеркнули в Генштабе.

В течение мая эта выставка будет экспонироваться в ряде других учебных заведений в Киеве.

Напомним, в конце апреля у сети появилось видео блестящей операции воинов Сил специальных операций. Они взорвали технику оккупантов у них под носом и захватили трофеи. Защитники через минные заграждения добрались до российского танка и БМП, находившихся на расстоянии в 150 м от позиций противника, забрали из них документы, оружие и радиостанции и взорвали машины.