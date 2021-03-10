"Бабий Яр" откроет в Киеве инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии: детали

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кияни
4,0 т.
'Бабий Яр' откроет в Киеве инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии: детали

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новую инсталляцию из серии "Взгляд в прошлое" в Киеве. Ее цель – напомнить о Куреневской трагедии, которая произошла 60 лет назад, и почтить память погибших в ней.

Об этом рассказали в пресс-центре учреждения. Там напомнили, что 13 марта 1961 года в 8:30 мощный селевой поток прорвал дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, поступавшими с Петровских кирпичных заводов. Лавина грязи и пульпы затопила жилые кварталы Куреневки, Подольское трамвайное депо, стадион "Спартак" и окрестности. Техногенная катастрофа, только по официальным советским данным, унесла жизни 145 человек. Некоторые исследователи называют значительно большие цифры.

Инсталляция, которую представит Мемориальный центр, установлена на том же месте, где началась катастрофа – на месте прорыва дамбы.

Инсталляция будет расположена на месте прорыва дамбы

"Именно здесь сформировалась огромная волна из ила, что вживую похоронила людей. В инсталляции мы реконструируем эту пульпу. Закрытая в специальном аквариуме, она позволяет увидеть через тонкое стекло ее истинную природу и впечатляющую страшную силу", – пояснил автор инсталляции, культурный деятель, художник, писатель Олег Шовенко.

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Она сделана в виде увеличенного в десять раз кирпича. Из-за массового послевоенного строительства в городе возникла потребность в увеличении производства кирпича, что, в свою очередь, увеличило и количество отходов. Пульпа поступала с Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 миллилитров воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной не для чего. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились для создания всех кирпичей из основы.

Инсталляция будет посвящена годовщине Куреневской трагедии

"Инсталляция составлена из кирпичей разных периодов разных киевских заводов, видно клеймо каждой фабрики. Самый старый кирпич в инсталляции 1843 года, есть несколько с завода, где работал Мендель Бейлис, есть кирпич с отпечатками детских рук вместо клейма. За каждой – история, которую мы хотим рассказать в дополненной реальности", – отметил Шовенко.

Также в монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". А именно – из эпизодов, посвященных строительству в Бабьем Яру и непосредственно последствиям Куреневской катастрофы.

"История Куреневской трагедии показательна и для понимания отношения советской власти к памяти жертв Бабьего Яра. После окончания войны память о них не почтили ни памятником, ни мемориальным комплексом. Зато Бабий Яр заполняли отходами с целью создать там плоский рельеф для прокладки улиц, транспортной магистрали и обустраивания парка отдыха на месте расстрелов и захоронений людей. Куреневская катастрофа окончательно уничтожила доказательства преступлений нацистов в Бабьем Яру", – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

Инсталляция будет посвящена годовщине Куреневской трагедии

Инсталляция, которую откроют в годовщину Куреневской трагедии, является частью сети объектов в городском пространстве Киева "Взгляд в прошлое". Основным ее фокусом является трагедия Бабьего Яра и связанные с ней события. В сентябре прошлого года были открыты первые четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра, а в январе этого года инсталляция "Взгляд в прошлое. Дерево" появилась на проспекте Победы.

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