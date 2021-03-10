'Бабий Яр' откроет в Киеве инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии: детали

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новую инсталляцию из серии "Взгляд в прошлое" в Киеве. Ее цель – напомнить о Куреневской трагедии, которая произошла 60 лет назад, и почтить память погибших в ней.

Об этом рассказали в пресс-центре учреждения. Там напомнили, что 13 марта 1961 года в 8:30 мощный селевой поток прорвал дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, поступавшими с Петровских кирпичных заводов. Лавина грязи и пульпы затопила жилые кварталы Куреневки, Подольское трамвайное депо, стадион "Спартак" и окрестности. Техногенная катастрофа, только по официальным советским данным, унесла жизни 145 человек. Некоторые исследователи называют значительно большие цифры.

Инсталляция, которую представит Мемориальный центр, установлена на том же месте, где началась катастрофа – на месте прорыва дамбы.

"Именно здесь сформировалась огромная волна из ила, что вживую похоронила людей. В инсталляции мы реконструируем эту пульпу. Закрытая в специальном аквариуме, она позволяет увидеть через тонкое стекло ее истинную природу и впечатляющую страшную силу", – пояснил автор инсталляции, культурный деятель, художник, писатель Олег Шовенко.

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Она сделана в виде увеличенного в десять раз кирпича. Из-за массового послевоенного строительства в городе возникла потребность в увеличении производства кирпича, что, в свою очередь, увеличило и количество отходов. Пульпа поступала с Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 миллилитров воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной не для чего. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились для создания всех кирпичей из основы.

"Инсталляция составлена из кирпичей разных периодов разных киевских заводов, видно клеймо каждой фабрики. Самый старый кирпич в инсталляции 1843 года, есть несколько с завода, где работал Мендель Бейлис, есть кирпич с отпечатками детских рук вместо клейма. За каждой – история, которую мы хотим рассказать в дополненной реальности", – отметил Шовенко.

Также в монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". А именно – из эпизодов, посвященных строительству в Бабьем Яру и непосредственно последствиям Куреневской катастрофы.

"История Куреневской трагедии показательна и для понимания отношения советской власти к памяти жертв Бабьего Яра. После окончания войны память о них не почтили ни памятником, ни мемориальным комплексом. Зато Бабий Яр заполняли отходами с целью создать там плоский рельеф для прокладки улиц, транспортной магистрали и обустраивания парка отдыха на месте расстрелов и захоронений людей. Куреневская катастрофа окончательно уничтожила доказательства преступлений нацистов в Бабьем Яру", – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

Инсталляция, которую откроют в годовщину Куреневской трагедии, является частью сети объектов в городском пространстве Киева "Взгляд в прошлое". Основным ее фокусом является трагедия Бабьего Яра и связанные с ней события. В сентябре прошлого года были открыты первые четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра, а в январе этого года инсталляция "Взгляд в прошлое. Дерево" появилась на проспекте Победы.