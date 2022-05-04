Ассоциация 'Киевская агломерация' обсудила вопросы, которые будут совместно решать города и поселки области в условиях военного времени, – Кличко

В среду, 4 мая, состоялось заседание общего собрания Ассоциации органов местного самоуправления "Киевская агломерация". На нем городские и поселковые головы обсудили вопросы, которые нужно решать совместно, особенно в условиях противостояния российскому агрессору и восстановления жизни в освобожденных от оккупантов пригородах столицы.

Об этом сообщил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины и ассоциации "Киевская агломерация" Виталий Кличко. Он отметил, что в заседании приняли участие 12 глав городов и поселков Киевской области. Всего в Ассоциацию входят 19 членов.

"Сегодня очень важно эффективное сотрудничество и взаимопомощь общин "Киевской агломерации". Прежде всего – в восстановлении городов, поселков и сел, пострадавших от варварских действий оккупантов. Им нужна техника и помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры, жилья, строительства защитных сооружений. также наладить транспортное пассажирское сообщение населенных пунктов области со столицей. Отдельный вызов – это подготовка к следующему отопительному сезону. И решим мы эти вопросы только совместно и слаженными действиями", – подчеркнул Кличко.

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Главы общин пригорода Киева отметили, что первая помощь – и гуманитарная во время оккупации и в восстановлении критической инфраструктуры поступала от столицы. Так, например, недавно удалось соединить водопроводы Ирпеня и Киева. И с конца апреля вода в Ирпене поставляется из столичных водопроводных станций. И Киев продолжает помогать городам области, которые пострадали от варварства кафиров и потерпели наибольшие разрушения.

"Столичная власть готова помогать всем, чем может, чтобы решить проблему и нехватки качественной питьевой воды в пригородах, и помогать техникой, специалистами для других восстановительных работ, и логистикой – чтобы быстрее восстановить жизнь в городах возле столицы, взявших на себя удар и пострадавших от действий российских кафиров. Готовы, в пределах своих возможностей, помогать и другие общины Киевщины", – подчеркнул Виталий Кличко.

Договорились главы общин Ассоциации "Киевская агломерация" и о том, чтобы обратиться к европейским партнерам о помощи в восстановлении Киевщины и столицы Украины. В частности, обратится Ассоциация к европейским специалистам, чтобы те помогли разработать и реализовать эффективную логистическую транспортную систему агломерации. А также – реализовать другие инфраструктурные проекты.

Продолжит "Киевская агломерация" сотрудничать по этим направлениям и с Ассоциацией городов Украины и Советом Европы.