Архитектор из Нидерландов рассказал, как защитить Киев от хаотичной застройки

Чтобы не допустить того, что Киев будет обезображен хаотичной застройкой, городу нужен четкий план архитектурного развития.

Об этом сказал нидерландский архитектор, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects, работающих над проектами по всему миру, Хироки Мацуура в интервью УНИАН. Он выразил убеждение, что такой план в столице все же появится.

Вместе с тем Мацуура выразил опасения относительно архитектурного развития Киева.

"С одной стороны, это прекрасный город. Холмистый рельеф, величественные монументальные здания, много зелени – все это очень красиво. Но когда я смотрю на архитектурное развитие города, к примеру, за последние двадцать лет, то замечаю много негативных тенденций. Не столько из-за индивидуальных ошибок архитекторов, а скорее из-за отсутствия плана развития города и четкого понимания, каким он должен быть", – сказал он.

Он уточнил, что в Европе считается нормой иметь четкий план развития города, в противном случае – каждый будет строить так, как ему вздумается, и в итоге будет полный хаос.

"Я много раз говорил об этом в своих интервью: Киеву нужен четкий план развития, прежде чем город будет окончательно обезображен. Я надеюсь, что такой план все же появится", – отметил он.

В то же время, Мацуура отметил красоту украинской столицы и огромные перспективы ее архитектурного развития.

Отметим, Хироки Мацуура является архитектором проекта первого негосударственного горно-металлургического университета, основанного группой "Метинвест", который откроется в Мариуполе. Это будет полноценный ВУЗ с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Также Мацуура создает сейчас в Киеве центральную площадь в инновационном парке UNIT.City.