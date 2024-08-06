Антитеррористический центр поблагодарил Киева за поддержку наших защитников, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с начальником штаба Антитеррористического центра, полковником Дмитрием Козюрой. Тот поблагодарил общину столицы за поддержку защитников.
На средства городского бюджета для фронта закуплено важное оборудование украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.
"Антитеррористический центр поблагодарил общину Киева за поддержку наших защитников. На средства бюджета столицы (всего 480 млн грн) было закуплено и уже отправилось на фронт важное оборудование. Все оно – украинского производства", – отметил мэр Киева.
"Встретился с начальником штаба Антитеррористического центра, полковником Дмитрием Козюрой. Он передал благодарность от бойцов. А я заверил, что община Киева и дальше будет помогать нашим защитникам", - сказал Виталий Кличко.
Мэр Киева сообщил, что штаб АТЦ, в частности, закупил беспилотные разведывательные авиационные комплексы самолетного типа; приборы ночного видения; системы обнаружения и противодействия БпЛА; средства радиосвязи. А также мобильные солнечные станции; грузовой командно-штабной автомобиль; моторные лодки.