80% Ирпеня под контролем подразделений теробороны и ВСУ, – мэр

Около 80% территории города Ирпеня в Киевской области контролируется Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны. В то же время, город находится под постоянными обстрелами.

Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона "UA Разом" в среду, 23 марта. Российским войскам не удалось захватить город.

В то же время в Ирпене, по его словам, находится много диверсионных групп и мародеров. Об этом сообщают сами местные жители.

Маркушин также отметил, что со вчерашнего дня город находится под сильным обстрелом из минометов и "Градов". По городу уже выпустили 20 залпов по 10 кассет, сказал чиновник.

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Ранее в сети опубликовали спутниковые снимки Ирпеня, который постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. На фото видно, как разливается река Ирпень, чем усложняет потенциальное продвижение российской армии в направлении Киева. Также можно увидеть, что город заволокло дымом из-за пожаров, которые постоянно возникают в результате обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отбросили российских оккупантов еще на 25-35 км востоку от Киева. Теперь вражеская армия на этом фланге находится на расстоянии около 55 км от центра нашей столицы, сообщил представитель министерства обороны США.

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