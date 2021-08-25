В украинском прокате стартует фэнтези 'Легенда о Зеленом рыцаре': появился эксклюзивный фрагмент фильма

В сети показали эксклюзивный фрагмент фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" (автор сценария и режиссер Дэвид Лоури.) Он стартует в украинском прокате в четверг, 26 августа.

Ролик появился на Youtube. Фрагмент под названием "Библиотека" сосредоточен на племяннике короля Артура Гавейна – персонажа лауреата премии BAFTA Дева Пателя ("Лев", "История Дэвида Копперфилда") (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

Он оказался в замке эксцентричного лорда Бертилака (Джоэл Эдгертон с "Воина" и "Великого Гэтсби") наедине с загадочной Леди в исполнении лауреата премии "Оскар" Алисии Викандер. Звезда фильмов "Лара Крофт" и "Из машины", как известно, играет сразу две женские партии в фильме – возлюбленной Гавейна простолюдинки Эссель и Леди, которая стремится соблазнить Гавейна на пути к его встречи с Зеленым рыцарем.

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Фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаря" рассказывает о юном Гавейне, который на Рождественском пиру согласился на поединок с незваным гостем Камелота – Зеленым рыцарем. И теперь ему предстоит совершить путешествие сквозь препятствия и соблазны на пути дочести и своего места у престола, если оно того, конечно же, стоит.

Помимо Дева Пателя, Алисии Викандер и Джоэла Эдгертона, в фильме также снялись Шон Харрис (франшиза “Миссия невыполнима”, “Прометей”), Кейт Дики (“Игра престолов”, “Прометей”), Барри Кеоган (“Вечные”, “Чернобыль”) и многие другие. Изначально “Легенда о Зеленом рыцаре” должна была выйти на экраны летом 2020-го года, но фильм был перенесен из-за пандемии. Этой паузой воспользовался Дэвид Лоури, значительно перемонтировав фильм и добавив в него еще большее количество визуальных эффектов. За спецэффекты “Легенды о Зеленом рыцаре” отвечает студия Weta Digital (“Властелин колец”, “Хоббит”, финальные “Мстители” и др. франшизы).

Трейлер фильма: