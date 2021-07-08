В Украине ожидается премьера эпического фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре": где и когда смотреть

Первый показ в Украине эпического фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" режиссера-визионера Дэвида Лоури ("Дракон Пита", "История призрака") состоится в рамках Гала-премьер Одесского международного кинофестиваля. В широкий прокат фильм выйдет с 26 августа.

Стал доступен также новый украинский постер фэнтези и кадры с участием главных звезд фильма. Так, главные роли в будущем фэнтези сыграли – лауреат премии BAFTA и номинант на "Оскар" Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда", "Лев", "Миллионер из ров", "Робот Чаппи") и лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Агенты UNCLE", "Девушка из Дании", "Из Машины") (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

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Также в фильме сыграли Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби", "Воин", "Выход: Боги и цари"), Шон Харрис (франшиза "Миссия невыполнима", "Прометей"), Кейт Дики ("Игра престолов", "Прометей"), Эрин Келлиман ("Сокол и Зимний солдат"), Барри Кеоган ("Вечные", "Чернобыль"), Сарита Чоудри (франшиза "Голодные игры", "Джессика Джонс") и Ральф Инесон ("Пороховой коктейль", "Первому игроку приготовиться").

Фильм является новым взглядом на классическую легенду с артуровского цикла о сэре Гавейна и его путешествии сквозь искушения тела и духа, призраки и интриги к бою с гигантским изумрудным незнакомцем – Зеленым рыцарем. По сюжету, Гавейну придется определить собственный характер и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства перед лицом неописуемой угрозы. Создаст ли он собственную легенду? Займет ли свое место у трона?