В сети показали раритетное видео с 20-летним Ди Каприо перед съемками 'Титаника'

В сети опубликовали раритетное видео, на котором 20-летний американский актер Леонардо Ди Каприо впервые гуляет по Парижу. Путешествие состоялось зимой 1995 за полгода до начала съемок известного романтического фильма "Титаник".

На кадрах, выложившихся в Facebook "Настрой кино", молодая знаменитость разговаривает с оператором на фоне Эйфелевой башни, пока прохожие оборачиваются на него с интересом. Лео уже тогда был звездой драмы "Дневник баскетболиста" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На площади перед известным туристическим объектом Ди Каприо заинтересовала бумажная птичка, летавшая в небе. Такими простыми игрушками в то время торговали местные жители.

Видео дня

Актер несколько раз попросил запустить ее в небо и даже выучил, как птица будет звучать по-французски. В расширенной версии видео 20-летнему иностранцу таки вручили изделие и даже показали, как правильно им пользоваться.

В тот день знаменитость также посетила Лувр и просто прогулялась по улочкам, рассказывая о своих впечатлениях от Парижа. По его словам, столица выглядит моложе и симпатичнее Нью-Йорка, хотя он и заметил сходство между городами.

Путешествие во Францию состоялось в перерыве между съемками "Дневника баскетболиста" и "Титаника". Через полгода после записи ролика Лео двинулся к побережью Росарито в Мексике.

Там был построен гигантский новый павильон студии 20th Century Fox, в котором снимали большинство сцен для фильма. Там же был создан гиганский бассейн, куда поместили модель созданного корабля, достигающую 231 метра в длину.

Уже в 1997 году на свет вышла драма об одной из самых трагических катастроф в истории, ставшей наибольшей ролью Леонардо Ди Каприо в карьере. Несмотря на то, что в жизни актера было еще много ярких персонажей и оскароносных фильмов, большинству фанатов он запомнился как безнадежный романтик, отдавший свою жизнь за любимую.

Коротко о звезде:

Леонардо Ди Каприо – американский актер, кинопродюсер. Лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. В целом, Ди Каприо за карьеру выдвигали на "Оскар" шесть раз. В 2009 году актер приобрел остров Блэкадор близ Белиза, на котором планирует открыть экологически чистый курорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих последних фильмов "Не смотрите наверх" Лео отказался от эротических сцен со своей 72-летней партнершей Мерил Стрип. Звезде показалось, что это выразило бы его неуважение к ней.