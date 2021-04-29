В сети показали отрывок из новой части 'Пилы'. Видео

В сети опубликовали новый отрывок из нашумевшего фильма "Пила: Спираль", в котором с героем Сэмюэла Л. Джексона кто-то решил поиграть.

Соответствующий ролик разместили на YouTube-канале BD Horror Trailers and Clips (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре ветеран полиции Маркус Бэнкс, которого играет Джексон, оказывается в страшном доме.

Герою кто-то оставляет послание – предложение сыграть в игру. Мужчина дерзко принимает вызов и направляется с оружием в неизвестность.

"Пила: Спираль" – предстоящий американский фильм ужасов, мировая премьера которого должна была состояться 14 мая 2020 года, однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции выход картины перенесен на 14 мая 2021 года.

Работая в тени уважаемого ветерана полиции, дерзкий детектив Эзикиел "Зик" Бэнкс и его партнер Уильям Шенк берут на себя ответственность за мрачное расследование убийств, которые необъяснимо напоминают об ужасном прошлом города. Невольно погружаясь все глубже в эту тайну, Зик оказывается в центре извращенной игры убийцы.

Отметим, что в апреле этого года было объявлено, что уже идет работа над десятым фильмом в серии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на стриминговой платформе Hulu состоялась премьера четвертого сезона сериала "Рассказ служанки". Так, первые три эпизода под названием "Свиньи", "Паслен" и "Перекресток" – уже доступны для просмотра на сервисе, а остальная часть сезона из 10 эпизодов будет выходить еженедельно.