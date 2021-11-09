Умер звезда сериала 'Квантовый скачок' Дин Стоквелл

Умер известный американский актер и номинант на премию "Оскар" Дин Стоквелл. Сердце голливудской знаменитости остановилось в возрасте 85 лет.

Как сообщили представители артиста изданию Variety, звезда легендарного сериала "Квантовый скачок" и эротического фильма "Синий бархат" ничем не болел. Артист скончался безболезненно, во сне дома в ночь на 8 ноября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дин Стоквелл родился в штате Калифорния, США, однако его почти сразу привезли в Нью-Йорк. Родители актера были творческими личностями, поэтому часто ездили по стране.

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Мама – Нина Оливетте работала балериной и актрисой, а отец – Гарри Стоквелл был певцом. Школьник рос с родителями и старшим братом Гаем, пока в 1948 году супруги не развелись.

С 7 лет мальчику доверяли роли второго плана. В 1947 году за роль сына персонажа Грегори Пека в фильме "Джентльменское соглашение" школьник получил премию "Золотой глобус" как лучший начинающий актер.

Спустя 12 лет после первой серьезной награды талант Дина признали эксперты на Каннском кинофестивале.

В 1988 году роль главаря банды в фильме "Замужем за мафией" принесла ему номинацию на премию "Оскар".

Через четыре года Стоквелл получил одну из самых престижных наград в мире: имя актера выбили на Голливудской аллее славы, где и сейчас можно увидеть звезду, принадлежащую покойной знаменитости.

Известно, что у актера остались дети – сын Остин и дочь София, которым уже исполнилось 38 и 36 лет. Дин был женат на американке Джой Марченко с 1981 по 2004 год.

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