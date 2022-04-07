Создатель 'Игры в кальмара' анонсировал еще более жестокий сериал – 'Клуб убийства стариков'

Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек намерен выпустить еще более жестокий проект. Он планирует снять фильм "Клуб убийства пожилых людей", который будет более спорным, чем громкий сериал о смертельной игре.

В комментарии для Variety Хван Дон Хек рассказал, что в основу картины лег один из рассказов итальянского ученого Умберто Эко. Для проекта режиссер даже отсрочил съемки второго сезона "Игры в кальмара", который планировалось выпустить в конце 2024 года.

"Это будет жестче, чем "Игра в кальмара", – признался Хван Дон Хек.

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Уже написано 25 страниц сценария предстоящего фильма. Подробностей режиссер не раскрывает, однако сообщил, что ему, вероятно, придется потом "прятаться от стариков".

Известно, что в сюжете "Игры в кальмара" положена история персонажей, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров, где участвуют в жестоких детских играх. Для приза в 45 миллионов долларов они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали украинскую интерпретацию известного сериала "Игра в кальмара". В новом "эпизоде" Кукла-убийца спела свою ужасную песню российским оккупантам.