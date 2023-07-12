Россияне размечтались принять в оккупированном Севастополе 'европейских режиссеров', но снова опозорились

Во временно оккупированном Севастополе готовятся третий раз провести Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности", на который якобы приедут "европейские режиссеры". Чтобы подчеркнуть, что страны коллективного Запада не поддерживают Украину и ездят в оккупированный Крым, российские СМИ гордо заявили, что ждут европейцев в гости.

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Однако пропагандисты вынуждены были признать, что на форум приедут кинодеятели всего из нескольких европейских стран, а остальные гости прибудут из Азии. Очевидно, сознательные европейцы отвергли предложение страны-террористки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, на приглашене россиян якобы откликнулись греки, словаки и хорваты. Конечно, поименно режиссеров никто не назвал.

Среди других гостей: граждане Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сенегала, Узбекистана и т.д. Напомним, что гостей из стран Азии псевдо-СМИ проигнорировали, анонсировав именно приезд "европейских режиссеров".

Заметим, что кинодеятелей позвали в Севастополь не обсуждать кино, а стать частью пропаганды России, о чем свидетельствует анонс Международного форума. Гостям прямо заявили, что посетить событие могут только те, кто "любит" РФ.

"Форум молодых кинематографистов, уроженцев разных стран – лучшее доказательство: мы все очень разные, но объединяет каждого из нас любовь к России, понимание национальной идентичности, профессиональной обязанности, патриотизма и главных семейных ценностей", – говорится в анонсе.

Почему граждане Хорватии, Греции, Казахстана, Китая и т.д. должны понимать национальную идентичность России и быть патриотом государства-террориста, не отмечается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские кинодеятели опозорились из-за отфотошопленного фото из Украины в подростковой драме. Как Министерство культуры РФ превратило историю о первой любви в пропаганду погибать в Украине – читайте по ссылке.