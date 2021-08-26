Появился украинский трейлер нового триллера от Мартина Скорсезе и Пола Шредера 'Холодный расчет'

В сети опубликовали официальный украинский трейлер нового триллера "Холодный расчет". Фильм появится в прокате с 23 сентября.

Ролик можно посмотреть на Youtube. Автор сценария и режиссер ленты – номинант на премию "Оскар" Пол Шредер, сценарист легендарных фильмов "Таксист" и "Бешеный бык", а продюсером выступил лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе.

Главную роль в фильме исполнил Оскар Айзек ( "Дюна", трилогия "Звездные войны", "Из Машины"), который сыграл Уильяма – бывшего военного с темным прошлым, который стал настоящим мастером среди профессиональных игроков в покер.

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Также в фильме сыграли Тай Шеридан ( "Первому игроку приготовиться", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье"), Тиффани Хеддиш ( "Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девушки") и трижды номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо ("Аквамен", "Джон Век", "Маяк").

Официальный синопсис: главное в покере – сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Именно эти навыки Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию во Всемирной серии и больших денег. Это его шанс навсегда оставить позади тайны прошлого. Однако когда судьба подбрасывает ему шанс на возмездие, Уильям попадает в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

"Холодный расчет" Пола Шредера вошел в официальную конкурсную программу 78-го международного кинофестиваля в Венеции. Последним продюсерским проектом Мартина Скорсезе, который попадал в основной конкурс Венеции, был громкий триллер "Джокер".

В украинском прокате "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком, Таем Шериданом, Тиффани Хеддиш и Виллемом Дефо в главных ролях стартует с 23 сентября.