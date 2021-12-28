'После. Долго и счастливо': первый тизер и дата премьеры

В украинских кинотеатрах с 25 августа 2022 года появится романтический фильм режиссера Кастиль Лэндон "После" – "После. Долго и счастливо". Лента снята по мотивам мирового бестселлера Анны Тодд.

Сюжет:

Любовь Тессы и Хардина - неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть — всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же "долго и счастливо" - это не для Тессы и Хардина?

Видео дня

Фильмы франшизы - “После", “После ссоры" и “После падения" выходили каждый год с 2019 по 2021-ый, собирая рекордные в этом сегменте кассовые сборы и вызывая ажиотаж среди поклонников прозы Анны Тодд. Ее серия “После" изначально создавалась для платформы Wattpad и была свободна для подписчиков, но огромный успех этой истории привлек внимание издателей, опубликовавших романы Тодд в печатном варианте в 2014-2015-х годах. И несмотря на то, что писательница настояла на существовании бесплатной версии книги на Wattpad, суммарный тираж книг только в первые годы превысил 15 млн. проданных копий.

В начале 2018-го года стало известно, что в Голливуде работают над адаптацией книги и весной 2019-го первая часть вышла на экраны.

Актеры

В главных ролях юных, влюбленных и противоречивых Тессы (Терезы) Янг и Хардина Скотта остаются неизменные Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин. Также в картине “После. Долго и счастливо" сыграли: Чэнс Пердомо, Стивен Мойер, Ариэль Кеббел, Картер Дженкинс, Луиз Ломбард, Роб Эстес и лауреатка премии “Оскар" Мира Сорвино.

В кинотеатрах фильм выйдет с 25 августа 2022-го года.