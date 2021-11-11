"Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус выходят в прокат: названа дата

"Параллельные матери", новый фильм двукратного обладателя премии "Оскар" Педро Альмодовара, выходит в украинский прокат со 2 декабря. В главной роли – лауреат "Оскара" Пенелопа Крус ("Боль и слава", "Возвращение", "Вики Кристина Барселона", "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), для которой это восьмой совместный проект с прославленным испанским постановщиком.

Трейлер фильма опубликован на Youtube VLGFILM Ukraine. В сентябре "Параллельные матери" стали фильмом открытия Венецианского международного кинофестиваля, где картина получила восторженные отзывы прессы и индустрии, а Пенелопа Крус была удостоена первым в ее карьере Кубком Вольпи за лучшую женскую роль. Также "Параллельные матери" стали фильмом закрытия кинофестиваля в Нью-Йорке. Текущий рейтинг Rotten Tomatoes – 100%.

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Пресса называет "Параллельные матери" – абсолютным триумфом как для Крус, так и для Альмодовара, впервые за свою карьеру в сюжет о семейных драмах вводящий тему политических проблем Испании и прошлого, которое по-прежнему влияет на современное поколение.

Фильм рассказывает о двух матерях – успешном фотографе Дженисе и студентке Анне, чьи судьбы переплетаются самым невероятным способом, когда они становятся матерями в один и тот же день.

Вместе с Пенелопой Крус в "Параллельных матерях" также снялись – Милена Смит, Росси Де Пальма, Айтана Санчес-Хихон, Исраэль Алехальде и другие.