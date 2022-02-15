'Оскар' официально будут вести сразу три комедийные актрисы: что о них известно

Церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2022 году будут вести сразу трое ведущих, кроме того, ими стали комедийные актрисы – Ванда Сайкс, Эми Шумер и Реджина Холл. Официально имена ведущих объявят в эфире программы "Доброе утро, Америка".

Пока неизвестно, как распределят обязанности между ведущими, но знаменитости находятся на финальной стадии подготовки, сообщает USA Today. Подробнее о том, что известно об актрисах, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что за последние три года на вручении "Оскара" не было ведущих. В последний раз им был сценарист Джимми Киммел в 2018-м.

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А в 2019 году церемонию должен был вести актер Кевин Харт, но он отказался после скандала из-за его позиции против ЛГБТ-сообщества.

В 2020-м организаторы вовсе не приглашали никого, а в 2021-м мероприятие прошло в смешанном формате с ограниченным количеством гостей и одновременно в нескольких местах.

Теперь, на 94-й церемонии ведущих будет трое:

Ванда Сайкс – 57-летняя американская актриса, комик и сценарист. Обладательница премии "Эмми" за сценарий к "Шоу Криса Рока". Карьеру начала в 1987 году, выступая со stand-up в Вашингтоне. Первая большая работа была совместно с Крисом Роком в "Камеди клубе Каролины". Известна по ролям в фильмах: "Если свекровь — монстр", "Моя супербывшая", "Эван Всемогущий".

Эми Шумер – 40-летняя американская стендап-комедиантка, сценаристка, продюсер и актриса. Первую известность получила, заняв четвёртое место в шоу Last Comic Standing в 2007 году. Карьеру она продолжила выступая в комедийных шоу. Появлялась в таких сериалах, как "Студия 30", "Луи" и "Девчонки", а также узнаваема по фильму "Девушка без комплексов".

Реджина Холл – 57-летняя американская актриса, наиболее известная благодаря роли Бренды Микс в серии фильмов "Очень страшное кино". Также снималась в кинолентах: "Мальчишник в Новом Орлеане", "Закон и порядок: Лос-Анджелес". А в 2010 году стала редактором журнала "ABILITY".

Коротко о церемонии:

" Оскар " – премия Американской академии кинематографических искусств и наук, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Она проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби", и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

"Оскар-2022" состоится 27 марта. Список претендентов на победу, объявленный Академией кинематографических искусств и наук, можно найти по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на 94-й церемонии вручения "Оскара" зрители впервые смогут выбрать любимый фильм при поддержке соцсети Twitter, в том числе и среди тех, которые не были номинированы на победу экспертами Киноакадемии. Он получит неофициальную награду в специальной пользовательской номинации.