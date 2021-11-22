Obozrevatel TV покажет мистическую драму 'Предчувствие'

На Obozrevatel TV в понедельник, 22 ноября, покажут "Предчувствие" (Premonition) – невероятный, потрясающий фильм Меннано Япо, созданный в драматическом и фантастическом жанрах. Начало на канале в 19:20.

Режиссер снял свой шедевр в 2007 году. Главные роли исполнили Сандра Буллок и Джулиан МакМэхон.

Сюжет фильма очень запутан. В центре молодая пара Линда и Джим. С Линдой начинают твориться странные вещи, она видит сны, очень реальные сны, которые предсказывают смерть ее мужа. Все настолько достоверно, что молодая девушка не сразу понимает, что это был всего лишь сон. В последствии Линда начинает понимать, ее сны сбываются. Она действительно предчувствует надвигающуюся беду, страшную и непоправимую катастрофу. Все усугубляется еще и тем, что девушка узнает о том, что Джим проявляет внимание к другой женщине.

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Съемки фильма продолжались всего 45 дней, но это не помешало ему привлечь внимание аудитории.

На киносайте IMDb оценка зрителей составляет 5,9 из 10.