На запонках автора Джеймса Бонда нашли тайное послание, которое до сих пор не могут разгадать

На запонках британского писателя и автора романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга нашли таинственное послание. На каждой застежке есть набор букв, которые подобрал владелец, зашифровав в них загадку.

Фанаты культовых фильмов и книг по всему миру пытаются понять, что хотел сообщить их кумир. О тайне рассказали родные покойного, анонсировав продажу запонок на аукционе, который состоится 17 ноября, сообщает The Sun.

Ожидается, что торги будут стартовать от 1200 фунтов (42,6 тысяч гривен). В описании к лоту сказано, что это идеальная миссия по расшифровке кода для начинающих шпионов.

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На золотые застежки нанесены по три буквы: "WUS", "SIL", "UDH" и "NUF". Именно эти абривиатуры пытаются расшифровать поклонники секретного агента.

Сообщается, что впервые Ян Флеминг надел аксессуар на вечеринку после премьеры фильма "Доктор Ноу" в 1962 году. Уже два года спустя писатель умер, оставив тайну драгоценных застежек ценителям своего творчества.

Добавим, что на аукционе будет представлена и вторая пара запонок автора историй о Джеймсе Бонде. Она будет включать в себя 4 жемчужины на белом металле.

Кратко о звезде:

Ян Флеминг – британский писатель и журналист, автор романов о супершпионе Британской тайной службы Джеймсе Бонде. Признан в 2008 году газетой "The Times" одним из "50 великих британских писателей от 1945 года".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, актер Дэниел Крейг, игравший Джеймса Бонда в течение 15 лет, стал почетным командующим Королевского военно-морского флота.