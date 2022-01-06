На телеэкранах стартует спин-офф сериала 'Женский врач': украинцам покажут медицинскую драму 'Надежда'

17 января на телеканале "Украина" состоится премьера первой серии 40-серийной медицинской драмы "Надежда". Сериал стартует в 21.00. Съемками картины, являющейся спин-оффом культового проекта "Женский врач", занималась компания FILM.UA Group

В этот раз история разворачивается в новой высокотехнологичной многопрофильной клинике, где главная героиня, талантливый хирург Надежда Павлова должна не только проводить самые сложные операции, но и разобраться с личными глубокими травмами, которые являются препятствием на ее пути к счастью.

Видео дня

Надежда – хирург с незаурядными способностями, обладающая не только колоссальным профессиональным опытом, но и редким талантом. Но, несмотря на это, в ее личной жизни все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким. Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует молодую женщину и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, причиняющая ей душевные страдания.

Роль Надежды Павловой исполнила актриса Анастасия Панина. Перед съемками сериала она училась накладывать медицинские швы, производить узлы, правильно держать скальпель и другие медицинские инструменты, делать четкий надрез.

Панина призналась, что героиня ей импонирует своими личными и профессиональными устремлениями. По ее словам, Надя – настоящий ас хирургии и в любой профессиональной ситуации ставит верный диагноз.

"Характер Надежды очень хорошо прописан в сценарии, мне не пришлось ничего усиливать, разве что добавила немного женственности, уязвимости – ведь Надя, несмотря на профессию и сильный характер, прежде всего женщина. Она принимает иногда жизненно важные решения и не боится брать ответственность за них и за своих пациентов", – поделилась Анастасия Панина.

Герои сериала будут не только спасать жизнь людей, но и бороться за личное счастье. По словам актера Алексея Нагрудного, сыгравшего любовника Нади Алексея Стрелецкого, его персонаж противоречив, но это оправдание.

"Он похож на Дон Жуана. Но с Надеждой у него неоднозначные отношения. Он с ней конкурирует, как с профессионалом, хирургом. Ему не нужен дома, в постели, хирург, ему нужна просто женщина. Мы часто забываем в погоне за лучшей жизнью, статусом, деньгами, что Творец наделил нас чувствами. Мой герой сделал себе резекцию чувств, и это причиняет боль не только ему, но окружающим его людям. Хотя на самом деле Стрелковый чувственная натура, надеюсь, зритель это увидит", – поделился актер.

В сериале зрители, кроме новых персонажей, также увидят любимых героев легендарного проекта "Женский врач": гендиректора Игоря Ильича Гордеева, администратора Карина, репродуктолога Риту Андреевну Авдееву и волшебного доктора Родионова.

Съемки медицинской драмы продолжались полгода. В сериале будет показано несколько сложных и редких медицинских случаев, хирурги-кардиологи проведут открытую операцию на сердце, а также прооперируют пациентку с диагнозом расщепления позвоночника.

Сценаристов и съемочную группу консультировали два врача: оперирующий хирург и хирург-комбустиолог (специалист по ожогам). Мед-консультанты работали на всех этапах создания сериала и следили, чтобы происходящее на экране не вызывало сомнений у зрителя.