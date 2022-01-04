'Любовь как бестселлер': в украинских кинотеатрах стартует романтическая комедия с Сэмом Клафлином в главной роли

В украинских кинотеатрах покажут романтическую комедию "Любовь как бестселлер" от режиссера Анналин Каль-и-Майор с Сэмом Клафлином в главной роли. Фильм в отечественном прокате стартует уже на этой неделе, с четверга, 6 января.

Кинолента рассказывает о немного олдскульном молодом британском писателе Генри Копере, который терпит полное поражение со своим первым романом.

Молодой британский писатель Генри опубликовал свой первый любовный роман, к сожалению, ставший полным провалом. Но неожиданно его книга становится настоящим бестселлером в Мексике и Генри отправляют в тур в Латинскую Америку, где его уже ждет толпа фанаток.

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Сбитому с толку от такой новости Генри быстро организуют страницы в соцсетях и готовят покорять испаноязычный рынок во всеоружии. Но больше всего Генри удивляет то, что он здесь приобрел неожиданный статус секс-символа. Оказывается, что с его очень пуританским романом случился скандальный случай "трудностей перевода" и виной тому – красавица-переводчица Мария Родригез, с которой Генри вынужден путешествовать по всей Мексике. Еще и в компании ее сына-подростка, профессора-папы и эксцентричного местного издателя, заинтересованного только в продажах.

Роль Генри сыграл британец Сэм Клафли, звезда лент "С любовью, Рози", "До встречи с тобой" и "В плену стихии", а также франшизы "Голодные игры" и шоу "Острые козырьки". Роль очаровательной Марии Родригез досталась испанской актрисе Веронике Эчега. Она уже получила творческое признание в родной стране (а вместе с этим три номинации на премию "Гойя"), а в англоязычном кино засветилась в шоу "Фортитьюд" и "Траст".

Романтическую комедию "Любовь как бестселлер" снимали в Лондоне, Британии, а также в Мексике – от современных мегаполисов до древних пирамид.

Смотрите трейлер романтической комедии "Любовь как бестселлер":