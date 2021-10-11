"Кошачьи миры Луиса Уэйна" появятся в украинских кинотеатрах: названа дата выхода

Байопик "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с номинантом на премию "Оскар" Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли появится в украинских кинотеатрах с 11 ноября.

Официальный трейлер и тизер к фильму опубликован на Youtube-канале VLGFILM Ukraine. "Кошачьи миры Луиса Уэйна" – полнометражная картина номинанта на премию BAFTA Уилла Шарпа, в главной роли – Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", "Шерлок", "Игра в имитацию"). В роли его супруги и музы – звезда "Короны" Клэр Фой, также в фильме сыграли – Андреа Райзборо, Тоби Джонс, София де Мартино, музыкант Ник Кейв и актер-сценарист-режиссер Тайка Вайтити (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Официальный синопсис: удивительная реальная история одного из самых необычных художников всех времен. Самые известные картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна (Бенедикт Камбербэтч) обладают одной общей чертой – он пишет исключительно кошек и котиков. Благодаря любви своей жены Эмили (Клэр Фой), Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на котов.