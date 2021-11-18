'Эмили в Париже': появился первый официальный трейлер второго сезона. Видео

Стриминговый сервис Netflix показал зрителям первый официальный трейлер второго сезона комедийного сериала "Эмили в Париже". Романтическая история американки во Франции стала одним из самых успешных проектов платформы. Первые 10 серий посмотрели около 60 миллионов зрителей.

Известно, что съемки 2-го сезона начались в мае 2021 года, а дата выхода сериала назначена на 22 декабря этого года. О главных событиях, которые стоит ожидать в новых сериях, авторы рассказали в 2-минутном ролике на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что в первом сезоне зрителям рассказали об исполнительном директоре из Чикаго по имени Эмили, которую пригласили работать в Париж. В городе любви девушка нашла новых друзей, познакомилась с коллегами и начала строить романтические отношения.

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По словам главной героини Лили Коллинз, в будущих эпизодах следует ожидать введения новых персонажей и неожиданные сюжетные повороты. Таким образом, сценаристы хотели сделать сюжет более оригинальным.

В тизере зрителям показали дружеские посиделки, новые проблемы Эмили, роскошные образы главных героев и романтические путешествия к морю. Ожидается, что актеры будут меньше времени проводить со своими смартфонами, а больше – друг с другом.

Режиссером кинокартины выступил Эндрю Флемиг, а в главных ролях сыграли Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Бруно Гуэри и Камилль Раза.

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