Актер сериала "Глухарь" найден мертвым. 18+

В Москве нашли мертвым российского актера Алексея Гериловича. По данным СМИ, обнаженное тело лежало в квартире 48-летнего артиста на кухне, а под ним был пакет с лекарствами.

Как пишет "Пятый канал" ссылаясь на источник, родные актера несколько дней пытались до него дозвониться, но на связь он не выходил. 12 января друг приехал к квартире Гериловича и открыл дверь собственным ключом. Он и обнаружил мужчину без признаков жизни.

Точные причины смерти Гериловича пока неизвестны, их предстоит выяснить экспертам. Журналисты пишут, что видимых признаков насилия на теле замечено не было. Не исключается, что перед смертью актер принял лекарства, найденные на кухне.

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Также сообщается, что в жилище знаменитости был перевернут стол. На месте инцидента работали криминалисты, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Telegram-канал "112" пишет, что труп якобы пролежал в квартире четыре дня. Заявляется, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

"В последнее время актер активно занимался спортом и употреблял спортивные добавки. Также мужчина злоупотреблял алкоголем", – сказано в сообщении.

Осторожно, фото 18+!

Алексей родился 18 февраля 1973 года. В 1998-м окончил Белорусскую государственную академию искусств, а через шесть лет завершил обучение в школе актерского мастерства Юрия Грымова.

Был известен по эпизодическим ролям в более 60 популярных фильмах и сериалах. Среди них "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов", "Мылодрама", "Балабол", "БУМЕРанг" и "Адвокат".

Добавим: свою страницу в Instagram Герилович не вел очень активно, однако публиковал там свои фото со съемок, тренировок, архивные кадры.

Последним постом артиста в этой социальной сети стал снимок с родителями и братом, который Герилович никак не прокомментировал. Он обнародовал это фото еще в октябре 2021 года.

Благодаря своей внешности и мышцам Алексей был очень типажным актером. На экране он чаще всего играл бандитов, телохранителей, заключенных и подобных персонажей.

Последней работой Гериловича стала российская кинолента "18+", которая еще находится в производстве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США скончался известный кинорежиссер "Последнего киносеанса" и "Бумажной луны" Питер Богданович. Ему было 82 года.