Жилье никто не продает, а семьи силовики вывозят: что происходит на полуострове Крым

Марина Петик
Экономика
4 минуты
Жилье никто не продает, а семьи силовики вывозят: что происходит на полуострове Крым
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В Крыму практически остановились сделки с недвижимостью. Люди снимают с продажи свои объекты из-за обесценивания рубля и ограничений по валюте из-за санкций против России. В тоже время крымчане рассказывают, что еще до начала войны России против Украины российские силовики начали вывозить свои семьи подальше с полуострова.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Рынок замер

В Крыму проблемы с недвижимостью начались еще в январе, когда российские власти только заговорили о войне с Украиной.

"Крым опустел, все боятся войны, думают, что Украина нападет и отберет полуостров. Тут нас этим постоянно пугают. На улицах никого нет, пустота, свободные дороги, нет толп в магазинах. Даже пустуют детские садики, половину детей не водят, потому что, то ли уехали, то ли прячутся", – еще в январе писала мне знакомая с полуострова.

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На полуострове перестали заключать сделки

Спрос на недвижимость начал падать, люди не хотели вкладывать средства в покупку квартир и домов на берегу Черного моря, прекрасно понимая, что очень скоро они сюда могут вообще не въехать.

"Рынок приостановился. Тогда мы поясняли это мертвым сезоном, все-таки купля-продажа недвижимости в Крыму оживает весной. Но все оказалось как-то намного серьезнее. Уже март, а народ не торопится даже с просмотрами. Все ждут. Тут, конечно, свою роль играет курс доллара. Валюты на полуострове уже несколько лет нет, расчеты идут в рублях. Потому что ее трудно сюда завезти, трудно обналичить из-за санкций. Сейчас обесцененный рубль вообще никому и даром не нужен", – поясняет ситуацию крымский риелтор Сергей (фамилию он просит не называть).

Люди решили подождать с продажей недвижимости

Эксперт консалтинговой компании "СВ девелопмент" Сергей Костецкий говорит, что сейчас на полуострове практически остановились сделки по недвижимости. "Потому что цены на вторичном рынке привязаны к курсу доллара. Естественно в рублях они сильно выросли. А купить валюту сейчас в Крыму практически невозможно, ее просто нет. То же самое с первичкой. Люди понабрали кредиты в долларах, а сами получают зарплаты в рублях. Для них их кредиты резко подорожали, им просто нечем их сейчас платить", – говорит Костецкий.

Еще один риелтор из Крыма (имя просит не называть) говорит, что сейчас продавцы начали массово снимать свои объекты с продажи.

"Если человек не торопится с продажей недвижимости, то они объекты снимают. Потому что непонятно что будет с курсом рубля и доллара. Можно сказать, что рынок замирает. И есть еще одна проблема. Теперь иностранцам запретили выводить деньги со своих счетов. Человек продал жилье за 5 млн рублей, положил деньги на счет, а снять их не может. Он не знает, что с ними произойдет через год, насколько они обесценятся. Раньше они хоть 10 тысяч долларов могли вывезти, а теперь и этого нельзя", – рассказывает риелтор.

Цены в рублях выросли, а валюты нет

Тихонько погрузили мебель и уехали

Что касается отъезда семей российских силовиков с полуострова и продажи их недвижимости, то крымчане говорят об этом очень осторожно.

"Я знаю, что некоторые сотрудники спецслужб еще в январе вывезли свои семьи. Тихонько погрузили всю мебель, технику и свалили в сторону России. Это и мои товарищи говорили, у которых по соседству поселились силовики в последние годы. Они видели, как те выезжали под покровом ночи. Плохой признак, значит даже они не уверены в том, что тут не будет военных действий", – говорит житель Севастополя военный в отставке Александр.

Военные свои семьи начали вывозить еще в январе

"У нас тоже по соседству жили семьи военных с детьми. И все они как-то быстро исчезли, я даже не заметила, когда. Вот вроде были, а потом я не вижу их ни на детской площадке, ни в школе. Думала, может, коронавирусом болеют. Но они растворились. И знакомые говорят, что их соседи исчезли. Не могу сказать продают ли они свое жилье, квартиры стоят закрытые", – рассказывает жительница Севастополя Виктория.

Но эксперты говорят, что пока массово жилье силовики не продают. "Это не так быстро делается. Они военные, показывать даже своим, что они уезжают с полуострова, не будут. Проще тем, у кого жилье в аренде, они просто закрывают договор и все", – подтверждает крымский эксперт Сергей.

Резко подорожали продукты

К слову, в последнее время из-за санкций против России на полуострове резко подорожали продукты питания. Крымчане жалуются, что цены растут каждый день. Причем на полках магазинов стоит одна цена, а на кассе все намного дороже.

Жалуются, что даже памперсы стали дорогие
Сахар подорожал и стал дефицитом
Растут цены на крупу

"Я взяла на прилавке макароны, они стоили 20 рублей, пока дошла до кассы они оказались по 60 рублей. В результате покупку отменила", – пишет в группе ВК "Подслушано Крым" Ирина Лаптева.

Жители полуострова рассказывают, что с полок пропадает сахарный песок, теперь он стоит по 100 рублей за килограмм (38.50 грн, был по 50-60 руб. – 20 грн) и его отпускают не более чем 5 кг в одни руки. Подорожала гречка, рис.

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