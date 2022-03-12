Жилье никто не продает, а семьи силовики вывозят: что происходит на полуострове Крым

В Крыму практически остановились сделки с недвижимостью. Люди снимают с продажи свои объекты из-за обесценивания рубля и ограничений по валюте из-за санкций против России. В тоже время крымчане рассказывают, что еще до начала войны России против Украины российские силовики начали вывозить свои семьи подальше с полуострова.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Рынок замер

В Крыму проблемы с недвижимостью начались еще в январе, когда российские власти только заговорили о войне с Украиной.

"Крым опустел, все боятся войны, думают, что Украина нападет и отберет полуостров. Тут нас этим постоянно пугают. На улицах никого нет, пустота, свободные дороги, нет толп в магазинах. Даже пустуют детские садики, половину детей не водят, потому что, то ли уехали, то ли прячутся", – еще в январе писала мне знакомая с полуострова.

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Спрос на недвижимость начал падать, люди не хотели вкладывать средства в покупку квартир и домов на берегу Черного моря, прекрасно понимая, что очень скоро они сюда могут вообще не въехать.

"Рынок приостановился. Тогда мы поясняли это мертвым сезоном, все-таки купля-продажа недвижимости в Крыму оживает весной. Но все оказалось как-то намного серьезнее. Уже март, а народ не торопится даже с просмотрами. Все ждут. Тут, конечно, свою роль играет курс доллара. Валюты на полуострове уже несколько лет нет, расчеты идут в рублях. Потому что ее трудно сюда завезти, трудно обналичить из-за санкций. Сейчас обесцененный рубль вообще никому и даром не нужен", – поясняет ситуацию крымский риелтор Сергей (фамилию он просит не называть).

Эксперт консалтинговой компании "СВ девелопмент" Сергей Костецкий говорит, что сейчас на полуострове практически остановились сделки по недвижимости. "Потому что цены на вторичном рынке привязаны к курсу доллара. Естественно в рублях они сильно выросли. А купить валюту сейчас в Крыму практически невозможно, ее просто нет. То же самое с первичкой. Люди понабрали кредиты в долларах, а сами получают зарплаты в рублях. Для них их кредиты резко подорожали, им просто нечем их сейчас платить", – говорит Костецкий.

Еще один риелтор из Крыма (имя просит не называть) говорит, что сейчас продавцы начали массово снимать свои объекты с продажи.

"Если человек не торопится с продажей недвижимости, то они объекты снимают. Потому что непонятно что будет с курсом рубля и доллара. Можно сказать, что рынок замирает. И есть еще одна проблема. Теперь иностранцам запретили выводить деньги со своих счетов. Человек продал жилье за 5 млн рублей, положил деньги на счет, а снять их не может. Он не знает, что с ними произойдет через год, насколько они обесценятся. Раньше они хоть 10 тысяч долларов могли вывезти, а теперь и этого нельзя", – рассказывает риелтор.

Тихонько погрузили мебель и уехали

Что касается отъезда семей российских силовиков с полуострова и продажи их недвижимости, то крымчане говорят об этом очень осторожно.

"Я знаю, что некоторые сотрудники спецслужб еще в январе вывезли свои семьи. Тихонько погрузили всю мебель, технику и свалили в сторону России. Это и мои товарищи говорили, у которых по соседству поселились силовики в последние годы. Они видели, как те выезжали под покровом ночи. Плохой признак, значит даже они не уверены в том, что тут не будет военных действий", – говорит житель Севастополя военный в отставке Александр.

"У нас тоже по соседству жили семьи военных с детьми. И все они как-то быстро исчезли, я даже не заметила, когда. Вот вроде были, а потом я не вижу их ни на детской площадке, ни в школе. Думала, может, коронавирусом болеют. Но они растворились. И знакомые говорят, что их соседи исчезли. Не могу сказать продают ли они свое жилье, квартиры стоят закрытые", – рассказывает жительница Севастополя Виктория.

Но эксперты говорят, что пока массово жилье силовики не продают. "Это не так быстро делается. Они военные, показывать даже своим, что они уезжают с полуострова, не будут. Проще тем, у кого жилье в аренде, они просто закрывают договор и все", – подтверждает крымский эксперт Сергей.

Резко подорожали продукты

К слову, в последнее время из-за санкций против России на полуострове резко подорожали продукты питания. Крымчане жалуются, что цены растут каждый день. Причем на полках магазинов стоит одна цена, а на кассе все намного дороже.

"Я взяла на прилавке макароны, они стоили 20 рублей, пока дошла до кассы они оказались по 60 рублей. В результате покупку отменила", – пишет в группе ВК "Подслушано Крым" Ирина Лаптева.

Жители полуострова рассказывают, что с полок пропадает сахарный песок, теперь он стоит по 100 рублей за килограмм (38.50 грн, был по 50-60 руб. – 20 грн) и его отпускают не более чем 5 кг в одни руки. Подорожала гречка, рис.