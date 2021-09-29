Железной дорогой руководили люди без опыта и знаний, поэтому результат отрицательный, – глава ВСК по УЗ

Когда Укрзалізницею руководили люди, которые не имели специализированного образования и опыта работы на железной дороге, результат их работы был резко отрицательный. Поэтому сейчас Кабинет министров прописывает новые требования, которым должны соответствовать кандидаты на руководящие должности в УЗ.

Об этом заявила народный депутат, глава Временной комиссии по УЗ Юлия Гришина. По ее словам, в отчете ВСК есть данные проверки предприятия и перечень лиц, причастных к критическому состоянию, в котором оказалась Укрзалізниця.

"По Наблюдательному совету, конечно, тоже есть вопросы. Но это немножко другой уровень управления. Они не принимают конкретные организационные финансовые решения, а только контролируют, но и по ним есть моменты, по которым можно говорить об ответственности. Каждый должен нести ответственность за свои действия, несмотря на то, какая это должность – Наблюдательный совет или член правления", – отметила Гришина.

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По ее словам, Наблюдательный совет нужно сформировать из людей, у которых есть специальное образование и опыт управления компаниями такого уровня.

"У нас проработал Наблюдательный совет, в котором нет ни одного железнодорожника. В членах правления тоже только один человек примерно имеет понимание, что такое железная дорога. И за время работы эти люди результата не показали, а показали результат только отрицательный. Мы делаем вывод, что для того, чтобы управлять таким уникальным стратегическим предприятием, нужно иметь специальное образование, и иметь опыт работы на "Укрзалізниці", – подчеркнула Гришина.

Она также рассказала, что сейчас Кабмин, как основной акционер, прописывает требования к должностям, на которые указала ВСК, чтобы избежать таких ситуаций.

"Мы требовали, чтобы там (в требованиях. – Ред.) было специальное образование, чтобы был опыт работы. Но пока дошли до того, что указали опыт работы, который влияет значительным образом при принятии решений, но не является императивным. Но мы будем дальше говорить, будем работать, вызывать премьера. Это должно быть обязательно. Предпочтение нужно предоставлять тем людям, которые проработали в системе, потому что они знают, как эта система работает, ведь она уникальна", – отметила Гришина.

Как известно, Министерство инфраструктуры рекомендовало вернуть Сергея Лещенко, контракт с которым был расторгнут накануне, на должность члена Наблюдательного совета УЗ. В свою очередь Юлия Гришина заявила, что менеджеры "Укрзалізниці" должны быть уволены за доведение компании до критического состояния, а не переназначены, как предлагают сделать с Сергеем Лещенко, и ВСК не допустит его возвращения на должность.

Напомним, ранее ВСК по Укрзалізниці установила, что причинами кризиса в компании стали коррупция и неэффективное управление. А Государственная аудиторская компания за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в "Укрзалізниці" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. Только в 2020 году, когда Сергей Лещенко был членом антикоррупционного комитета в Наблюдательном совете УЗ, коррупция при закупках достигла 8 млрд грн.