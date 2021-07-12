Зеленый 'акциз' сделает Украину неконкурентоспособной на энергорынке ЕС, – Чех

Норма о введении акциза на "зеленую" электроэнергию должна быть изъята из законопроекта о налоговых изменениях (№5600), иначе отечественные генерирующие компании потеряют конкурентоспособность на энергорынке ЕС. Об этом заявил экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех.

"Что касается акциза, то хочу обратить внимание, что синхронное присоединение к системе я уверен, произойдет и будут у нас возможности для экспорта электрической энергии. Но и для импорта в нашу страну тоже будут возможности. И придут производители электрической энергии, которые не обременены акцизом , мы уже будем терять конкурентную позицию ", - пояснил Чех.

По его словам, присоединение Украины к европейской электросети повысит нашу энергетическую безопасность поставок, но страна будет терять энергетическую независимость.

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"Это разные вещи и количество импортируемого или топлива или электроэнергии она уже есть отрицательный. И может надо и дискуссии народным депутатам ко второму чтению (законопроекта 5600 – ред.) Обратить внимание именно на это", - отметил Чех.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что правительство не только не выполняет свои обязательства перед инвесторами в "зеленую" энергетику, но и занялся налоговым терроризмом инвесторов, предлагая ввести акциз на ток из возобновляемых источников.

В то же время народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб заявила, что введение акциза на "зеленую" энергетику, что предусмотрено законопроектом 5600, является финансовым давлением на сектор "зеленой" энергетики, и отметила, что этим Украина отдаляется от цивилизованного мира.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении инициированный правительством законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекти №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).