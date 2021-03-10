Зеленскому на совещании предложили новый способ борьбы с бедностью

На совещании 9 марта президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили новую систему борьбы с бедностью. Она заключается в увеличении рабочих мест и повышении зарплаты.

Речь шла о внедрении понятий "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства", передает пресс-служба Офиса президента.

В этом аспекте рассматривалась модель возврата части налогов кормильцу. Также речь шла об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышение средней заработной платы.

"Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пенсии в Украине по предварительным расчетам можно будет увеличить в 1,5-3 раза, а средняя сумма выплат возрастет с 3500 до 7000 гривен. При этом не будет расти дефицит Пенсионного фонда.