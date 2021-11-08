Зеленского предупредили о проблемах с 'Большой стройкой' из-за списания вагонов УЗ по возрасту

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов к нормативному приведет к коллапсу на рынке грузовых перевозок и катастрофическому срыву отгрузки продукции. Это, в свою очередь, повлечет за собой падение поступлений в бюджет, потери рабочих мест и срыв проекта "Большое строительство". Поэтому необходимо не списывать вагоны по возрасту, а усилить контроль над их техническим состоянием.

Об этом говорится в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому от представителей ведущих отраслей экономики Украины, которое подписали, в частности, ОП "Укрметаллургпром", ВООРТ "Федерация работодателей транспорта Украины", Украинская зерновая ассоциация, Всеукраинский конгресс фермеров, ГС "Аграрный союз Украины", ассоциация "Союз птицеводов Украины", УНПА "Укркокс", ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" и многие другие.

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Как говорится в письме, приказ Министерства инфраструктуры, предусматривающий ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов в нормативный, приведет к одновременному списанию 75 тысяч вагонов, или 43% рабочего парка, уже к 2028 году.

"Оставшегося парка будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге. Дефицит лишь полувагонов составит около 38 тыс. ед. Учитывая, что сейчас ухудшаются операционные показатели УЗ (оборот полувагона уже составляет 7,3 суток), дефицит вырастет до 48 тыс. единиц. Имеющиеся грузостроительные мощности не смогут компенсировать такой дефицит в данный промежуток времени", — говорится в письме.

По оценкам экспертов, для замещения 75 тыс. вагонов к 2028 году бизнесу нужно будет потратить 107 млрд грн, а значит, – не будут профинансированы другие важные инвестиционные и социальные проекты.

"Искусственный долгосрочный дефицит грузовых вагонов, вызванный внедрением проекта приказа, приведет к росту цен на вагоны, а следовательно – к повышению расходов предприятий и снижению их конкурентоспособности, сокращению промышленного производства и экспорта, катастрофическому срыву отгрузки сырья и готовой продукции, потере рабочих мест и отчислений в госбюджет", — отмечается в письме.

Также, подчеркивают подписанты, потери грузопотока железной дороги могут составить около 20% или 60 млн тонн в год. В том числе – экспортных руд, зерна, угля для энергетики, и щебня для проекта "Большое строительство", который поставит под угрозу дальнейшее выполнение работ.

"К Проекту приказа не предоставлено никаких доказательств и расчетов, подкрепленных статистикой, в пользу того, что эксплуатация вагонов сверх нормативного срока нецелесообразна. Мировая же практика показывает, что ведущие страны мира (США, страны ЕС) ориентируются на максимально возможное продление срока полезного использования вагонов", — объясняется в письме.

Именно поэтому подписанты призывают президента Владимира Зеленского не вводить никаких ограничений по сроку службы вагонов, а – в кратчайшие сроки разработать и представить для публичного обсуждения документы, которые введут в Украине европейскую систему контроля технического состояния вагонов и их допуск к эксплуатации.

"Учитывая сказанное, просим не допустить принятия решения, которое может поставить под угрозу экономическую безопасность из-за искусственного долгосрочного дефицита вагонов, и дать Кабинету министров поручение наработать альтернативные эффективные предложения по улучшению ситуации на рынке грузовых вагонов", — резюмируется в письме.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало сокращение до 2028 года срока эксплуатации грузовых вагонов до 22 лет. Для этого МИУ инициировало подписание Меморандума между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что эта программа, прежде всего, выгодна олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы.