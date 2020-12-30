"Заробитчане" за год отправили в Украину более $11 млрд

Украинцы за январь-ноябрь 2020 года из-за рубежа перевели 11,026 млрд долларов.

Это на 1,8% или на 196 млн долларов больше аналогичного прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, за 11 месяцев 2019 года сумма денежных переводов частных лиц в Украину составила 10,83 млрд долларов.

НБУ учитывает в статистике как официальные, так и неофициальные каналы переводов. По неофициальным каналам в Украину поступило 4,3 млрд долларов. Это на 981 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе спрос на украинских работников вырос на 40% за последние полгода. Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом.