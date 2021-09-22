Закон об олигархах несовместим с демократией, – Костенко

Закон об олигархах предусматривает в первую очередь ограничения работы СМИ, что не может иметь места в демократических государствах, сообщает "Главком".

Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам по национальной безопасности, обороны и разведки ( "Голос") Роман Костенко в эфире телеканала "Прямой".

"Под прикрытием этого популярного лозунга – борьба с деолигархизации мы видим, что власть она фактически хочет вести беспрецедентные карательные меры фактически невозможные ни в одной цивилизованной демократической стране. И это, очевидно, в первую очередь касается СМИ", – заявил нардеп.

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Он отметил, что если этот законопроект будет принят в той редакции, предлагаемой властью, то он сможет влиять на владельцев СМИ, пугая их реестром олигархов.

"Это то, о чем говорим и в частности мы говорили в своей фракции "Голос" – это закон не для борьбы с олигархами. Это закон для придания большей полноты и узурпации власти именно Офиса президента", – отметил Костенко.

Напомним, проект закона об олигархах Верховная Рада планирует рассмотреть 23 сентября.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах, в совете возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Будущее" и "Слуги народа".