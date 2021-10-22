Закон об олигархах направят на зачистку неугодных власти СМИ, – Синютка

Власть проталкивает закон об олигархах для установления тотального контроля над центральными телеканалами и усиление давления на оппозицию

Об этом заявил народный депутат ( "Европейская солидарность") Олег Синютка, пишет "Главком".

"Это просто закон для того, чтобы еще построить одну составляющую диктатуры в украинском государстве. И одной из составляющих этой диктатуры, конечно, что есть контроль над средствами массовой информации. Я убежден, что используя инструменты СНБО, они будут стараться или ликвидировать, или побудить к продаже в первую очередь телеканалов ", – заявил нардеп в эфире телеканала" Украина24 ".

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Синютка считает, что последние данные социологических исследований падение рейтинга президента и "Слуги народа" приведут к еще большему давлению и преследованиям оппозиционных политиков и оппозиционных СМИ.

"Сегодня Офис президента и всю власть волнует то, что уже социологи показывают, что "слуги народа" уже не является партией номер один по довериею, что по последним данным социологии "Европейская солидарность" стала партией номер один по доверию украинский. И поэтому я убежден , что исходя из этого, давление на средства массовой информации будет еще сильнее ", – добавил нардеп.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии. Проект закона до сих пор не подписан из правовой коллизии.

Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.

20 октября журналисты общественного телеканала UA: Первый обвинили Офис президента в давлении на редакционную политику.