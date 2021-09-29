Закон №5600 усилит кризисные явления во всех отраслях украинской экономики, – Магера

Принятие законопроекта №5600, которым повышаются налоги для украинских отраслей, ухудшит экономическую ситуацию в стране, приведет к убыткам и ударит по миллионам украинцев.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера. По его словам, сейчас, когда пик мировых цен на железную руду пройден, предприятиям украинской добывающей отрасли приходится бороться с конкурентами из Китая и Бразилии, где себестоимость добычи руды ниже, а сама руда – лучшего качества.

"Я долгие годы работал на металлургическом предприятии. И я прекрасно знаю, насколько сложно сводить концы с концами, и выходить хотя бы в нулевую рентабельность. Это обычно убыточная история. То есть, на сегодняшний день металлургия не настолько маржинальная", - пояснил Магера.

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Он подчеркнул, что законопроект №5600 - не про развитие экономики, а лишь про фискализацию, которая не даст результатов даже в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе повышение налогов обернется кризисом в металлургической отрасли, который отразится на смежных отраслях.

"В металлургической отрасли работают сотни тысяч людей. Но еще больше работает в смежных отраслях. Потому что эта отрасль также обеспечивает работой транспортников – Укрзалізницю и морские порты, а также ремонтников, предприятия по металлообработке, производителей огнеупоров и много других. То есть, это задействована огромная часть экономики страны. И кризисные явления, которые будут усугубляться при такой налоговой политике государства, приведут неизбежно к общегосударственным потерям. В этом я убежден", - заявил Магера.

По его мнению, подобный подход приведет лишь к тому, что кризисные явления усугубятся не только в металлургической отрасли, а вообще в промышленности страны.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что мир может скатиться в новую волну экономического кризиса, в том числе усиленный новой волной пандемии. В таких условиях повышение налогов для бизнеса является чрезвычайно плохой идеей, что может спровоцировать масштабный кризис в Украине.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов и сборов для ряда отраслей.