Юрик окружил себя советниками, которые ранее были замечены в коррупции – СМИ

Иван Юрик, которого назначили исполнять обязанности главы правления "Укрзалізниці", назначил своими советниками бывших чиновников, которые ранее обвинялись в участии в коррупционных схемах. Именно они сейчас генерируют новые схемы на предприятии.

Об этом идет речь в материале "Бэк-офис" УЗ. Кто неформально управляет госкомпанией", опубликованном на сайте РБК Украина.

Так, по информации журналистов издания, Дмитрий Кащук (бывший глава Госгеонедр) и Денис Жегалов (первый заместитель Министра инфраструктуры Владислава Криклия, курировавший УЗ) зашли в высокие кабинеты в 2014 году после смены власти по квоте "Свободы", и представляли интересы бизнесмена Игоря Кривицкого ("Пупса"). В Госгеонедрах они занимались выдачей лицензий на недропользование, добычей янтаря.

Видео дня

"Дмитрий Абрамович также является выходцем из Госгеонедр, где был начальником управления недропользования и международного сотрудничества. Он занимался распределением разрешений на добычу полезных ископаемых, включая янтарь, и организовывал "льготные" условия лицензирования для фирм Котвицкого", - указывает издание.

Еще одним советником и.о. главы УЗ является Денис Пугач. Он запомнился ролью "смотрящего" в Аграрном фонде от российского олигарха Алексея Федорычева, а также коррупционными схемами поставок на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", указывают журналисты РБК.

Напомним, Иван Юрик был назначен и.о. главы "Укрзалізниці" весной. С тех пор компания уже дважды переживала топливные кризисы. Так, в начале июля движение товарных поездов "Укрзалізниці" оказалось под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизтоплива. Были остановлены 59 грузовых поездов, 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов, из-за чего УЗ теряла около 8 миллионов гривен. Сейчас компания закупает топливо маленькими партиями, по ценам, гораздо выше рыночных.

Предыдущий топливный кризис случился 19 апреля, когда компания "Анвитрейд" отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт. Через пару дней и.о. главы УЗ Иван Юрик отрапортовал, что кризиса удалось избежать, поскольку компания провела экстренную закупку топлива. Позже, впрочем, оказалось, что УЗ закупила дизель у все той же компании "Анвитрейд", только дороже на 3 тыс грн/тонну. То есть вместо того, чтобы засудить компанию, приведшую компанию к кризису, Юрик подарил им новый контракт по более высоким ценам.