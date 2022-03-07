"Вы творите чудеса, чтобы украинцы оставались со светом, теплом и газом": Шмигаль поблагодарил энергетиков за работу

Премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил энергетиков за обеспечение стабильной поставки украинцам тепла, газа и электроэнергии в условиях войны.

Об этом идет речь в сообщении Кабинета Министров Украины.

"Хочу поблагодарить украинскиех энергетиков, которые сейчас держат очень важный для всей страны энергетический фронт. Вы делаете чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья", - сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что в условиях войны важной частью работы Правительства и местной власти является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры, в частности, поставляющих людям электроэнергию, тепло и воду.

Видео дня

Напомним, ранее компания ДТЭК сообщила, что мобилизовала все доступные ремонтные бригады для скорейшего восстановления электроснабжения в дома украинцев, в условиях непрерывных обстрелов инфраструктуры российскими оккупантами.