Восстановление Украины должно базироваться на новой 'зеленой' электроэнергии, – гендиректор ДТЭК Тимченко в Давосе

Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на зеленой электроэнергии, поэтому международные компании должны присоединиться к восстановлению Украины.

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Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола "Украина: ускорение декарбонизации в Европе" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"ДТЭК обращается к международным компаниям с просьбой присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины. Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на новой зеленой электроэнергии, ускоряя таким образом энергетический переход в ЕС", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что увеличение мощностей украинской "зеленой" энергетики до 30 ГВт позволило бы Украине достичь 50% доли ВИЭ в структуре мощностей.

Он добавил, что в случае увеличения мощностей ВИЭ, 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в Евросоюз в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.

"Таково наше видение энергетического сектора Украины до 2030 года. Таким образом, Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина станет лидером в построении современной зеленой энергетики и создаст на ее основе децентрализованную энергосистему.