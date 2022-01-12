Volia добавила новый контент в собственные каналы Cine+

Volia продолжает радовать своих абонентов топовым контентом и обновляет любимые каналы Cine+. Компания презентовала линейку собственных каналов Cine+ hit, Cine+, Cine+ legend, Cine+ Kids, которые доступны зрителям в обновленном формате с 11 января. А это более 500 топовых фильмов и мультфильмов с рейтингом IMDb выше 7 от лучших мировых и отечественных киностудий и более 250 мировых кинопремьер ежегодно. Любимые фильмы можно смотреть без перерыва на рекламу и в украинском дубляже. Впервые после кинопремьер на телевизионных каналах Сine+ доступны такие киноленты, как "Черная вдова", "Круэлла", "Сумасшедшая свадьба – 3", "Пульс", а вскоре – яркая новогодняя новинка "Звезды по обмену". Каналы также обновили визуальный стиль и логотипы.

"Мы очень гордимся, что наши собственные каналы группы Cine+ неоднократно попадали в топ-10 самых любимых фильмовых каналов среди украинцев. Это первые украинские фильмовые каналы, которые популярны не только среди наших абонентов, но и среди пользователей Kyivstar TV, Lanet и OLL TV. Мы и дальше продолжим сотрудничество с лучшими отечественными и мировыми студиями, чтобы зрители имели возможность наслаждаться просмотром крутого контента. К примеру, наши каналы Cine+ и Cine+ hit имеют право первого показа на платном ТВ новинок от ведущей киностудии Disney", — комментируют в компании.

Видео дня

Так что встречайте обновленный канал Cine+ для всей семьи — более 300 часов лучшего зарубежного контента в год: современные комедии, голливудские и отечественные мелодрамы. Зрители с удовольствием ждут пятницы, так как именно в этот день канал транслирует свои новинки. Всего за год аудитория может пересмотреть более 60 кинохитов и премьер из мира кино. Отдельно стоит отметить, что большинство фильмов имеют рейтинг IMDb выше 7, кроме того, на канале представлено множество фильмов от таких студий, как Universal, Disney и других. Поэтому зрители смогут насладиться топовыми хитами: "Круэлла", "Аладдин", "Сумасшедшая свадьба – 3", "Дамбо", "Пятьдесят оттенков серого" и др.

А вот тем, кто в восторге от драйва, экшена и насыщенного событиями кино, понравится Cine+ hit! Чего только стоит тот факт, что канал имеет право первого показа киноновинок от студии Marvel на ТВ. Однако не Marvel единым, ведь в коллекции вы найдете и такие популярные ленты, как "Шпионский мост", "Форсаж-8", "Дэдпул", "Первый человек", "Марсианин" и многие другие. Да и трудно не согласиться с тем, что воскресенье становится намного приятнее, когда знаешь, что сегодня состоится премьера фильма, на которую ты так и не успел попасть в кинотеатре.

Но не каждую премьеру мы готовы посмотреть дважды, иногда это ознакомительная акция, после которой не желаем повторения. И здесь в игру вступает канал Cine+ legend, где 300 часов хитового контента и лент, ставших не просто must have к просмотру, но и которые хочется увидеть еще раз: "Дорога на Арлингтон", "Зеленая миля", "Пока ты спал", "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", "Знакомьтесь, Джо Блэк", известная кинофраншиза "Назад в будущее" и др. Мы можем увлекаться новинками, но у каждого из нас есть вечер, когда мы решаем вернуться к своим кинофаворитам.

И конечно, не все лучшее взрослым, ведь подрастает новое поколение киноманов со своими предпочтениями. И Cine+ Kids им в этом поможет: 400 часов контента в год с громкими премьерами от топовых студий – Pixar, Dreamworks, Disney и многих европейских аниматоров. Канал порадует и родителей подрастающего поколения, ведь его особенность состоит в том, что все мультфильмы полнометражные. То есть малышам не придется ждать неделю, чтобы посмотреть новую серию любимого мультсериала. Мы рекомендуем обратить внимание на фаворитов среди взрослых и детей: "Головоломка", "Моана", "Миньоны", "Мадагаскар", "Секреты домашних животных", все части "Гадкого я" и украинскую новинку "Виктор_Робот".

Следует также отметить, что теперь канал Cine+ Mix называется Cine+ trailers и будет транслировать анонсы фильмов, доступных к просмотру на каналах Cine+ hit, Cine+, Cine+ legend и Cine+ Kids.

Все каналы с топовым контентом можно посмотреть по ссылке в обновленных пакетах Volia.

Напомним, что все каналы Сine+ также доступны в онлайн-кинотеатре Volia TV, который является одним из крупнейших в Украине и насчитывает более 20 тыс. фильмов и сериалов от таких киностудий, как Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox, Start и Film.ua. Так что Volia гарантирует полное погружение в мир качественного кино!