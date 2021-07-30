Власть должна прекратить ввоз в Украину "евроблях", а уже потом заниматься глобальным потеплением – ФРУ

Новый Национально определенный взнос (НОВ2), который собирается принять Кабмин и который предусматривает сокращение выбросов СО2 на 65% от уровня 1991 года, грозит Украине полной остановкой промышленности.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Руслан Ильичев в интервью изданию Главком.

"Мы фактически блокируем развитие промышленности даже в тех возможностях, которые могли у нас быть. Ведь в абсолютных цифрах выбросы на уровне 35% у нас невозможны. А значит, невозможно строительство новых предприятий. Таким образом, мы отрезаем возможности инвестиций: любой инвестор посмотрит, что страна ограничила себя даже больше, чем ЕС, и будет понимать, что смысла строить здесь завод нет", – пояснил Ильичев.

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Он также выразил уверенность, что власти должны подробно просчитать последствия принятия НОВ2 для экономики Украины, а также подготовить детальный план развития страны на ближайшие годы.

"Нужны расчеты, чтобы понимать, каким мы видим сегодня будущее экономики. Например, в сельском хозяйстве низкий уровень животноводства, мы собираемся его развивать? Ведь если планируем, то это автоматически означает увеличение выбросов СО2. Однако у нас таких расчетов, к сожалению, нет", – подчеркнул он.

Ильичев также напомнил, что значительный ущерб окружающей среде наносят так называемые "евробляхи" – старые авто, которые тысячами завозятся в Украину.

"Если вы так любите нашу страну, Министерство окружающей среды, то чего вы не возражали, когда мы за три года ввезли полтора миллиона евроблях? Почему мы за 4 года приняли 4 закона, которые позволяют завозить в Украину этот лом, который фактически основной в текущей ситуации загрязнитель наших городов из-за СО2? Мы привезли столько металлолома, это сотни промышленных предприятий по уровню загрязненности! Но об этом все молчат: правительство, депутаты, активисты, евроинтеграторы. Все глазки потупили и на этот вопрос не смотрят. Потому что кому-то удобно, чтобы из Европейского Союза завозился хлам", – убежден Ильичев.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект Второго Национально-определенного вклада Украины в Парижское соглашение (НВВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должен предоставить государственную поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.