Власть должна помогать бизнесу, а не раздавать ситуативные преференции, – нардеп

Власть должна предложить максимальную помощь малому и среднему бизнесу, который сейчас больше всего страдает от кризиса, а не предоставлять отдельные налоговые преференции.

Об этом заявил народный депутат Андрей Осадчук.

"Пандемия рано или поздно закончится. Экономические потери от пандемии фантастические. Восстанавливать страну будут малые предприниматели, средние предприниматели. И им надо оказывать максимальную помощь", - сказал Осадчук.

По его мнению, власть должна предложить программы поддержки бизнеса, но пока она предоставляет лишь преференции отдельным представителям крупного. Например, снижает НДС для аграриев-производителей сырья. Депутат подчеркнул: такая политика власти является неприемлемой.

"Мы предоставляли кучу предложений, они лежат в Верховной раде. Но вместо того, чтобы сфокусироваться на малом и среднем бизнесе, который спасет эту страну, они продолжают давать какие-то фрагментарные подачки. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо сегодня", - сказал Осадчук.

Напомним, ранее в Раде приняли решение о снижение ставки НДС с 20 до 14% для аграриев, которые производят сырье. Это решение повлекло убытки для бюджета на уровне 5 млрд ежегодно.

Сейчас власти выступили с предложением повысить целый ряд налогов, в том числе НДС, до 22-24%. Экономист Борис Кушнирук заявил: такая инициатива власти приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. По ее мнению, недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны стараются максимально поддержать бизнес.