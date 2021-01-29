В Украине могут рассекретить зарплаты в госкомпаниях: Рада сделала первый шаг

В Верховной Раде Украины поддержали в первом чтении законопроект №3952 по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Голоса "за" отдали 282 народных депутата, передает FinClub (чтобы посмотреть поименный список, доскролльте страницу до конца).

На сайте парламента указано, что автором инициативы выступил первый вице-спикер Рады, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Информация о законопроекте rada.gov.ua

Предполагается, что закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать информацию о зарплатах на своих сайтах.

"В законопроекте предусмотрены изменения, направленные на обеспечение открытости и доступа к информации о принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителей и других должностных лиц, что будет способствовать прозрачности их деятельности, предотвращению коррупционных правонарушений и предоставит общественности законные основания для получения достоверной и полной информации о расходовании средств в государственных компаниях", – говорится в пояснительной записке.

Речь идет о компаниях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

К таким госкомпаниям, кроме прочих, относятся Приватбанк, Ощадбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", НАК "Нафтогаз Украины".

Такие юрлица предлагают отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Поименное голосование за законопроект (первое чтение):

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

rada.gov.ua

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