ВАКС опубликовал полный текст решения о закрытии дела 'Роттердам+'

Высший антикоррупционный суд опубликовал полный текст решения о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

Копия решения от 13 октября на 32 листа опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.

"Отказать в удовлетворении жалоб адвоката Жилича, действующего в интересах АО "Никопольский завод ферросплавов"; адвоката Оксенюк, действующего в интересах "Запорожский завод ферросплавов" на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора Демкива от 22.05. 52017000000000209", - говорится в резолютивной части решения.

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Согласно полному тексту решения, ВАКС подтвердил обоснованность действий Специализированной антикоррупционной прокуратуры по закрытию дела из-за отсутствия состава преступления и истечения отведенного законом срока для проведения досудебного расследования.

"Следователь судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 закончился", - говорится в тексте судебного решения.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".