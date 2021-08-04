В Желтых Водах производят 70% всего табачного контрафакта Украины, – журналист

В Днепропетровской области процветает производство контрафактных табачных изделий. "Теневики", которые вели "успешный бизнес" ранее, развивают свое дело и сегодня.

Об этом пишет журналист Сергей Иванов.

Он напомнил, что еще три года назад журналисты программы "Схемы" сделали расследование о нелегальной табачной фабрике в Желтых Водах — речь тогда шла о предприятии United Tobacco.

"Просмотрел сюжет об изготовлении контрафактных табачных изделий в Желтых Водах. Объемы поддельной "подакцизки" впечатляют: только 35 тонн изъято СБУ, а сколько ушло в продажу – даже трудно представить. Местные налоговики, полиция и другие компетентные органы конечно, в теме", – написал он.

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Сегодня, как отмечает Иванов, фабрика не только продолжает изготавливать контрафакт, но и нарастила объемы производства.

"Общался с фискалами из "главка". Говорят, что эта фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает ~ 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине, а доля контрафакта в общей массе их продукции составляет ~ 90% продукции", – отмечает журналист.

По мнению Сергея Иванова, такой масштабный нелегальный бизнес может работать только, если у него появилась новая "крыша" на высшем уровне руководства страны.

Напомним, что в мае 2021 журналисты программы "Особливий погляд" заказали повторную экспертизу продукции United Tobacco, которая подтвердила факт промышленного производства предприятием контрафактной продукции с использованием поддельных акцизных марок.