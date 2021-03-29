Банкиры ожидают проблем с МВФ из-за законопроекта о валютной ипотеке – СМИ

Крупнейшие банковские и бизнес-ассоциации объединились, чтобы не допустить принятия законопроекта №4475, который вводит массовую реструктуризацию валютных кредитов на нерыночных условиях.

Об этом пишет FinClub.

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), бизнес-ассоциации EBA и ACC обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под контроль ситуацию вокруг ускоренного принятия законопроекта № 4475 "О внесении изменений в раздел IV закона "О потребительском кредитовании". Согласно драфту письма, бизнес-ассоциации обеспокоены ускоренным принятием в первом чтении законопроекта №4475, поскольку документ спровоцирует массовые неплатежи по банковским кредитам, приведет к убыткам кредиторов и потере доходов госбюджета, заблокирует финансирование бизнеса и станет причиной правового хаоса в судах.

"Однобокий подход части народных депутатов к проблематике отношений заемщиков и кредиторов с тотальной дискредитацией законных прав кредиторов могут свести на нет и программу президента о доступных ипотечных кредитах, которая только начала внедряться", - говорится в обращении.

Реструктуризацию валютной ипотеки ВРУ утвердила 19 марта. Нацбанк 24 марта заявил, что реструктуризация кредитов в иностранной валюте должна происходить только на рыночных условиях. В письме бизнес-ассоциаций Зеленскому говорится, что непродуманная принудительная реструктуризация валютных долгов, которая на самом деле освобождает валютных заемщиков от обязанности уплаты кредитов, противоречит принципам рыночной экономики.

"Такой подход прямо нарушает обязательства Украины в рамках программы stand-by с Международным валютным фондом и грозит потенциалу Украины к привлечению иностранных инвестиций", - уверено бизнес-сообщество.

Законопроект может изменить отношение заемщиков к исполнению своих обязанностей, а массовые неплатежи - это не только убытки кредитора, но и недополученные налоги госбюджета и формирование предпосылок для кризиса в финансовом секторе. Таким образом, законопроект №4475 создает угрозы для макрофинансовой стабильности в Украине. Ассоциации бизнеса категорически не согласны с 4 нормами законопроекта № 4475:

1) Нормы, отменяющие принятые судами исполнительные документы о взыскании долгов по кредитам. Это нарушает конституционные принципы исполнения судебных решений, разрушает основы государства.

2) Нормы о реструктуризации, предусматривающей ненадлежащее оформление договорной документации между кредитором и должником - угроза юридического хаоса в украинских судах.

3) Нормы, которые позволяют применять реструктуризацию по тем должникам, которые добросовестно рассчитываются по кредитам.

4) Предложение ввести новый мораторий на взыскание задолженности по таким кредитам.

Бизнес предлагает провести реструктуризацию валютных кредитов с соблюдением конституционных прав, в соответствии с законодательством, в частности, Кодексом Украины о процедуре банкротства. Для этого президент должен помочь в доработке режима реструктуризации проблемной задолженности в комитете парламента так, чтобы они не нарушали Конституцию и не создавали угрозы для развития рынка финуслуг и финансовой стабильности в Украине.