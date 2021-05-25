В Украине скрыто ввели 7% акцизного сбора на "зеленый" ток, – Кушнирук

С начала текущего года правительство не обеспечивает 100% уровень выплат за произведенную в стране электроэнергию из возобновляемых источников, чем фактически ввело действие скрытого акциза на "зеленую" электроэнергию.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на "Лига". Он отметил, что на сегодня правительство предложило изменения в налоговое законодательство, предусматривающие введение акциза на продажу "зеленой" электроэнергии на уровне от 3,2% до 40%. Что, конечно, вызвало негативную реакцию инвесторов в ВИЭ, для которых в очередной раз Украина меняет условия деятельности, вопреки подписанному в прошлом году меморандуму с правительством о взаимопонимании.

"Государство действует мошенническим способом – меняет правила игры по отношению к тем, кто уже инвестировал свои средства. Возникает риторический вопрос, можно ли вообще тогда иметь дело с Украиной и инвестировать средства в ее экономику?" – отметил Кушнирук.

Он также отметил, что долги перед предприятиями ВИЭ государство до сих пор не погасило, а только сократило с 22,4 млрд грн до 17,6 млрд грн.

При этом экономист обратил внимание, что с начала года предприятиям "зеленой" генерации стабильно ежемесячно не доплачивают 7% средств, что, по его мнению, является скрытым акцизом, который сейчас правительство пытается ввести на законодательном уровне.

"Если зайти на сайт ГП "Гарантированный покупатель" и посмотреть на состояние расчетов за произведенную электроэнергию, можно заметить один нюанс. В январе, феврале и марте 2021 предприятиям ВИЭ ежемесячно заплатили четко 93% от нужной суммы. Это означает, что за каждый из этих месяцев производителям из ВИЭ недоплатили 7% средств. Эта цифра как раз прекрасно ложится в диапазон ставок акцизного сбора, который планирует ввести правительство. Для одних видов "зеленой энергетики" налог больше, для других – меньше. Но вполне по отрасли может и выйти 7% акциза на "зеленую" энергию", – считает Кушнирук.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторам в "зеленую" энергетику Украины.