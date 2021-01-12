В Киеве цены на недвижимость пробили новую отметку: на сколько подорожало жилье за год

В Киеве средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости по итогам года достигли 31 238 гривен/кв. м.

Это на 13,4% или на 3 680 гривен больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в сообщении портала "Столичная недвижимость".

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 52 827 гривен/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 19 716 гривен/кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены "дорогого" жилья к "дешевому") в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Аналитики также отметили, что увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось во всех административных районах Киева: от 0,1% в Дарницком и Днепровском, до 5,1% в Подольском.

Cредние цены на жилье на первичном рынке недвижимости по итогам года достигли 31 238 гривен/кв. м "Столичная недвижимость"

Ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году. Также в Украине в 2021-м владельцы больших квартир и домов обязаны заплатить дополнительный налог в размере 25 тыс. грн.

Такую доплату нужно заплатить тем, кто владеет квартирами площадью от 300 квадратных метров и (или) домами от 500 квадратов. Отметим, что 25 тыс. платятся дополнительно к общему налогу.