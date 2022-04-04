В Испании арестовали мегаяхту путинского олигарха Вексельберга

В порту Пальма-де-Майорка испанская полиция и сотрудники ФБР арестовали и обыскали яхту Tango. Вероятным владельцем судна является российский олигарх Виктор Вексельберг, который имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Длина судна составляет 78 м, стоимость оценивается в 120 млн долларов. Об этом сообщило агентство AP. Арест предусмотрен санкциями США, а в связи с чем был проведен обыск, агентство не уточнило.

Виктор Вексельберг возглавляет группу Renova. Она включает в себя металлургические, горнодобывающие, технологические предприятия и другие активы.

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Он находится в американских санкционных списках еще с 2018 года в связи с вмешательством России в выборы в США. Все активы Вексельберга в этой стране уже заморожены, однако 11 марта Минфин США объявил розыск активов олигарха за пределами страны в связи с расширением санкций из-за войны в Украине.

Власти США в целом планируют заблокировать все возможные активы российских олигархов. В случае Вексельберга это не только яхта Tango, но и самолет Airbus A319.

Вексельберг еще в 2021 году признал, что после санкций США его счета в американских и швейцарских банках на более $1,5 млрд заблокировали, а также фактически запретили работать в США. Свое попадание в санкционные списки США он назвал "большой катастрофой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ выяснили, что Путин приобрел свои несметные богатства за счет помощи российских олигархов. Однако позже глава Кремля решил полагаться не на миллиардеров, а на военных.

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