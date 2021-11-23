В 'ГарПок' допустили использование 'зеленого' кредита от ЕС не по назначению

ГП "Гарантированный покупатель" допускает, что 3 млрд грн средств "зеленых" еврооблигаций, которые компания удерживает на своих счетах, могут быть использованы не по целевому назначению.

Об это говорится в обнародованном заявлении компании.

"22 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу НАЭК "Энергоатом" по делу, где предметом иска является взыскание более 4 млрд грн. В случае принудительного исполнения указанного решения с Гарантированного покупателя могут быть списаны целевые средства, предназначенные для расчетов с производителями электрической энергии по "зеленому" тарифу" – говорится в сообщении.

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Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

3 млрд грн Гарпок вернул на свои счета вопреки условиям кредитного соглашения под государственные гарантии.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.